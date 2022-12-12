محمد علي: 187 مليار سنتيم خسائر القطارات.. تزويدها بكاميرات عالية الجودة

قال محمد علي رئيس قسم الدراسات والمتابعة في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، أن الإعتداءات على القطارات تكبد المؤسسة خسائر باهضة. حيث بلغت السنة الفارطة 187 مليار سنتيم.

وأضاف محمد علي، خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”، أن الأحداث الأخيرة التي عرفها القطار رقم 68 من خلال الإعتداء عليه وتحطيم زجاجه. بلغت خسائره 30 مليون دينار أي ما يعادل 3 مليار سنتيم. مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية من خلال تحطيم العتاد وخسائر التشغيل. بالإضافة كذلك إلى أن مدة تصليح القطارات قد تصل إلى 3 أيام وهو ما يسبب تأخر وتذبذب في الرحلات.

أما عن خسائر الشركة نتيجة الإعتداء على القطارات وأعمال التخريب بلغت السنة الفارطة، 1.87 مليار دينار. أي مايعادل 187 مليار سنتيم. وهو ما أدى -حسب المتحدث- إلى توقف وتيرة تطوير الإستغلال.

وكشف محمد علي في سياق ذي صلة، أن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية، سجلت عدة مشاريع تطويرية، من خلال تجديد العتاد وتطويره ليكون مساير مع العصرنة الحديثة. كما أن هنالك عدة مشاريع وشراكات مع مؤسسات سويسرية وأمريكية من خلال قطع غيار المراقبة.

كما أضاف محمد علي، أن المؤسسة قامت بتزويد القطارات بكاميرات عالية الجودة، من أجل حمايتها من الإعتداءات. والتعرف عن المجرمين. حيث كانت البداية من محطة آغا. داعيا إلى ضرورة تعميمها على كافة نواحي محطات القطار.

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