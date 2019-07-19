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محمد عمر: “بلماضي أفضل مدرب في كان 2019”

الرياضة
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محمد عمر: “بلماضي أفضل مدرب في كان 2019”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المدرب المصري، محمد عمر، أن الناخب الجزائري جمال بلماضي، كان مفاجأة “كان مصر 2019″، معتبرا إياه أفضل مدرب في هذه البطولة.

وصرح محمد عمر، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “بلماضي، كان مفاجأة مدوية، من خلال اختياره قائمة رائعة تضم عناصر محترفة ومميزة، تمكن بها من بلوغ نهائي البطولة”.

وأضاف: “هناك طفرة كبيرة في آداء المنتخب الجزائري، بصمات بلماضي تظهر من خلال الإنسجام، والإلتزام الخططي”.

وتابع الدولي المصري السابق: “المنتخب الجزائري، من أفضل منتخبات هذه البطولة، أتوقع أن يحصد اللقب القاري رغم قوة السنغال”.

وختم محمد عمر: “الدعم والمساندة الجماهيرية للمنتخب الجزائري، أمام السنغال، ستكون كبيرة، وسيكون ذلك كلمة السر، في ظهور الخضر بشكل مميز خلال مواجهة اليوم”.


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