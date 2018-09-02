محمد عيسى: أسِرة متراكمة واتساع في المساحة بمشعر منى السنة المقبلة

اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بصعوبة الحج بمشعر منى بسبب ضيق المساحة والحدود الشرعية.

مؤكدا أن الحج بمشعر منى كما وعدت صعبا ولا زال صعبا ويبقى صعبا.

مفيدا بأنه إلتقى بمسؤول قواة الدفاع المدني بالسعودية والذي أصّر على أنه من واجب الجزائريين الحق في أسرة متراكمة وعمودية.

بمن أجل الإستفادة من المساحة والذي أبدى هذا الأخير موافقته وستنطبق بداية من السنة القادمة.

وأضاف الوزير أنه سيتم توسيع المساحة بمشعر منى عموديا السنة القادمة ولا يمكن أن تتوسع أفقيا بسبب الحدود الشرعية والجبال.

وفي سياق ذي صلة، قال محمد عيسى أن الحجاج عاشوا ظروفا صعبة بمشعر منى لولا الشباب الذين تركوا أماكنهم لكبار السن.