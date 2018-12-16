محمد عيسى: أمام طلبة القرآن الكريم أسبوع آخر للترشح لمسابقة “قائم بالإمامة”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن طلبة القرآن الكريم من أبناء الزوايا والكتاتيب لم يترشحوا لمنصب “قائم بالإمامة” في بعض الولايات.

وأوضح محمد عيسى، أن حملة الطور الرابع في التعليم القرآني قد ترشّحوا في الولايات الأخرى.

وطلب الوزير، من مديري الشؤون الدينية والأوقاف في تلك الولايات أن يقبلوا ملفات الترشح لمنصب القائمين بالإمامة إذا كان المترشحون حاصلين على شهادة الطور الرابع.