محمد عيسى: أول رحلة الى البقاع يوم 25 جويلية  

صرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى اليوم الثلاثاء بالعاصمة بأن أول رحلة للحجاج إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 جويلية القادم.

وأن عملية الحج هذه النة ستؤطرها 44 وكالة سياحية بما فيها مؤسستين عموميتين .

وأكد الوزيرفي افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الحج والعمرة بقصر المعارض بالصنوبرالبحري أن كل الإجراءات الإدارية سوف تختتم منتصف ماي القادم.

كما سيتزامن هذا التاريخ مع وصول عدد الحجاج المسجلين في المسار الالكتروني إلى 36 الف حاج.

والذين سيكونون قد انهوا عملية الحجز في الطائرات ودفع مستحقاتهم والفحص وتلقي التلقيحات اللازمة مع حجز الغرف في فندق إقامتهم.

حيث ستكون الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و25 جويلية فرصة للحجاج للتدريب والمرافقة والتوجيه الصحي واللوجستي و الاعلامي والديني.