محمد عيسى: إعادة الحجاج الجزائريين إلى الجزائر بعد 34 يوم فقط

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن فترة مكوث الحجاج الجزائريين تختلف حسب الرحلات المنظمة من قبل السعودية.

جاء هذا خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى.

مفيدا بأن سلطات الطيران بالسعودية قررت تخفيف الرحلات الجوية، لأن مدة مكوث المسافرين في المطارات تتجاوز 13 ساعة.

وأكد بأن وفدا من وزارة الشؤون الدينية ووزارة النقل وكذا الجوية الجزائرية قدموا أول أمس من السعودية.

وتقرر أن يتم مكوث الحجاج من 31 إلى 34 يوما فقط بالبقاع المقدسة من أجل إدخالهم سريعا إلى الجزائر.

لأنه من قبل مدة مكوث الحجاج كانت تزيد عن الشهر وتصل إلى 42 يوم.