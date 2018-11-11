محمد عيسى: إمام المسجد الأعظم يجب أن يكون ملما بمواقع التواصل الإجتماعي

قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أنه لا يمكن ان يؤم مسجد الجزائر الأعظم إمام لا يحسن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عيسى أن أول شرط وضعه لـ 300 إمام مرشحين لتولى إمامة المسجد الأعظم هو المعرفة بموقعي تويتر و الفايسبوك.

وقال أن مسجد الجزائر الأعظم لا بد أن يكون منارة للعلم والدين، بكل فروعه فبه متحف للدين الإسلامي من 15 طابق، المتحف يؤرخ للاسلام في الجزائر.

وتعهد بأن الشركة المنجزة ستسلم المسجد الاعظم بكل فروعه في تاريخه المحدد.

وعن الاذان قال ان الاذان الذي سيرفع في مسجد الجزائر الأعظم هو اذان جزائري افريقي يعكس الطابع الجزائري.