محمد عيسى: اتقوا الله..فالدولة لا مصلحة لها في تحديد وقت صيام الجزائري

ردّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على تصريحات بعض “المشككين”، مفندا أن يكون الجزائري يصوم 40 دقيقة إضافية.

وأوضح محمد عيسى، أن القائمون على الشؤون الدينية ليسوا أعداءً للإسلام حتى يزوّروا مواقيت الصلاة والصيام.

وأضاف الوزير، أن الدولة ليست لها مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أو أقل مما كتبه الله عليهم.

وقال محمد عيسى،”لا أريد أن أناقش إدّعاء هذا المثقف الذي تعوَّد التنبؤ بالزلازل، وتفسير الظواهر الكونية تفسيرا، لم توافقه عليه مراكز البحث المتخصصة”.

مضيفا “لأنني أحترم التّخصص العلمي وأترك لأهل تخصصه بيان أخطائه العلمية والشرعية”.

واعتبر، المسؤول الأول على القطاع، التصريحات، بالآراء التي تثير الفتن وتبث الريبة والشك، ناصحا إياههم بمناقشة أفكارهم مع نظرائهم في الجامعات ومراكز البحث المتخصصة .

وقال محمد عيسى، “فليتق الله أولئك الذين أصبحت تصريحاتهم تثير الفتنة وتشكّك الجزائريين في تديّنهم”.

مشيرا إلى، أنّ التّميز والشهرة لا يمكن أن يكون على حساب الدّين والإستقرار الإجتماعي.