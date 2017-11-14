محمد عيسى ..استيراد أئمة لتسيير الجامع الأعظم “خرطي”

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إشاعة استيراد أئمة من الخارج لتسيير الجامع الأعظم.

وقال محمد عيسى عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن كذبة جديدة كانت بداية هذا الأسبوع تضاف إلى سابقاتها، لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن.

وأكد الوزير أن خبر إستيراد أئمة من الخارج لتسيير جامع الجزائر غير صحيح، ولم يقل الوزير هذا الكلام أبدا.

وأضاف عيسى أن الجزائر لا تحتاج إلى استيراد أئمة من المملكة السعودية ولا من الجمهورية المصرية ولا من اليمن.

ووأكد أن الجزائر غنية بمرجعيتها الدينية وفخورة بعلمائها وأصبحت اليوم تصدِّر الأئمة إلى عواصم العالم شرقيه وغربيه.

وقال الوزير أنه عندما يفرح الجزائريون برفع الأذان من منارة جامع الجزائر، سيلاحظون بأن نغمة الأذان جزائرية.

وأن نبرة ترتيل القرآن فيه جزائرية وأن خطباء هذا الجامع ووعاظه كلهم جزائريون، وسيُسَيِّرُ هؤلاء الجامعَ بإدارة دينية جزائرية.

وهي أحسن من طرق تسيير كل الجوامع الكبرى في العالم لأنهم سيأخذون من طريقة تسيير تلك الجوامع أحسن ما فيها.

ودعا محمد عيسى الناشطين في الفضاء الإسلامي ممن يستطيعون الاستفسار مباشرة من مصدر الخبر ألا ينساقوا في تعليقات إعلامية.