محمد عيسى: الأئمة المنتدبين في الخارج كانوا في المستوى بشهادة أوروبيين 

ثمّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الخميس، دور الأئمة المنتدبين في الخارج، وبالخصوص الذين تولّوا إمامة التراويح خلال شهر رمضان.

حيث أكد الوزير أنهم أنهم كانوا في المستوى المطلوب وهذا بشهادة أوروبيين.

محمد عيسى وخلال الندوة التي عقدها بالعاصمة، بمناسبة مراقبة مدى تقدم العمل للمخطط الخماسي الذي يشرف على الإنتهاء ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

والذي أولى أهمية كبرى للجالية المقيمة في الخارج ضمن التعديل الدستوري الأخير أكّد أنه هناك تقدم جيد ومحمود في هذا المجال.

معززا الوزير شهادته بالتقارير النهائية التي وردته من مؤسسات وقنصليات وسفارات أوروبية، التي استقبلت الأئمة للإنتداب للإمامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم.

وهذا ضمن العمل المشترك بين الجزائر وعديد البلدان الأجنبية بينها كندا، المجر، فرنسا.

وعلى نحو متصل ذكر الوزير عن تخصيص فضاء جديد للجزائر بكندا، والتي كانت هذه المنطقة حكرا على أئمة لهم ملمح خاص.

حيث تمكن الأئمة والأساتذة المؤطرين هناك من جلب الانتباه والحضور خاصة في الذكرى الأولى للعمل الإرهابي الذي استهدف مسجد “كبك” بألمانيا.

مذكرا محمد عيسى أن تجربة الجزائر مع ألمانيا كانت فريدة من نوعها، نظرا للاهتمام الذي حظي به الأئمة كميا ونوعيا.

ونفس الشيء بفرنسا ر غم اللغط الذي سبق، فأنتداب الأئمة بالبلد المذكور كان إيجابيا، ولبى حاجة الأمن القومي عندهم الذين كانوا في حاجة ماسة إلى أئمة جزائريين.

لإرشاد وتوجيه خاصة فئة خاصة كانت متبينة أفكار متشددة عندهم.