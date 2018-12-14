محمد عيسى:” الأئمة ساهموا في نشر الطمأنينة والسلام في حياة الجزائريين”

ثمن وزير الشؤون الدينية والوقاف محمد عيسى، اليوم الجمعة، كل الأئمة من ساهموا في انجاح فعاليات الدورة العشرين للأسبوع الوطني للقرآن الكريم المنعقدة بوهران.

وقال عيسى : “أن الدورة اعادة للجزائريين شغفهم بحياة الوسطية والإعتدال وعيش إسلامهم بجمالية ونظام، والتطلع لغذ مشرق في طمأنينة وأمان”.

وأضاف الوزير :” لقد كللتم احتفالات الجزائر بشهر الربيع الأنور بتأطير محكم لفعاليات تطويب رجال الدين المسيحيين الكاثوليك الذي كان يعني المسيحيين في دينهم ويعني الإسلام في صورته ويعني الجزائر في شرفها”.

مؤكدا في تصريحه :” لا يفوتني أن أنوِّه بعز وافتخار بجهودكم المباركة الطيبة التي لم تدّخِروها في مختلف المحطات المباركة التي شهدتها احتفالات شهر ربيع الأنوار من أول يوم أهل فيه على الجزائر إلى آخر يوم فيه ليتوج الشهر من مدينة وهران بنصر مبين ونجاح ذاع صيته وطنياً وعالمياً”.

كما أثنى محمد عيسى على دور الأئمة وجهوده في خدمة الدين الإسلامي وللجزائر من خلال الدعوة إلى الله بالحكمة والموعضة الحسنة.