محمد عيسى: البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم

رد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، اليوم السبت، على من أرادوا تشويه صحيح البخاري، بالقول، إنه أصح كتب بعد القرآن الكريم.

وخلال حضوره، الإحتفالية الوطنية، بمناسبة صدور أول تفسير لمعاني القرآن الكريم باللغة الامازيغية، بفندق الرياض بالعاصمة، أن الجزائر لا تحتاج لاستيراد منهجيات، ولا مفاهيم بعيدة عن الاسلام فتورطنا.

وأضاف في السياق ” لا نحتاج استيراد منهجيات، ولا مفاهيم بعيدة عن الاسلام فتورطنا، ولا نحتاج من اشتهر صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها، فللجزائر ابناؤها ومشايخها”.

من جانب آخر، ثمن الوزير إصدار أول تفسير للقران الكريم، باللغة الأمازيغية، مؤكدا أنه أول تفسير في الجزائر والمغرب وتونس.