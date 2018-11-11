محمد عيسى: التلاعب بكرامة الحجاج الجزائريين خط أحمر

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى أن المشاكل التي حدثت للحجاج في موسم الحج ليست من الوكالات التي تم إعتمادها من طرف الوزارة.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا القناة الوطنية الثالثة أن هناك 44 وكالة سياحية منها 2 عمومية معتمدة من طرف الوزارة.

مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أوإهمال منهم اللهم إلا حالات خفيفة يمكن أن أن نتسامح فيها.

ولا نقبل لأي كان التلاعب بكرامة الحجاج الجزائريين لأنه خط أحمر.

اما فيما يخص وكالات التي تتحايل على فقد تم شطب العديد منهم كما وقع لأحد الوكالات التي أضاعت حقائب الحجاج في السعودية

أين قامت الوزارة بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية بجدة من إعادتها لأهلها، حيث قام الديوان الوطني للحج والعمرة من تسليها إلى غاية بيوتهم.

وفي ذات السياق أعلن الوزيرعن ملتقى وزاري مشرك مابين 22- 23 نوفمبر يتم فيه تقليص عدد الوكالات إلى 42 أو40 وكالة وهذه الوكالاتا التي سيتم إختيارها سنعمل على تأطيرها اكثر حتى يمنكهم التحكم في أمور الحج والحجاج أكثروالتقيد بالشروط المعمول بها .