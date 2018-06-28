محمد عيسى: الجالية غير المسلمة المقيمة بالجزائر حقها “مدستر” لممارسة طقوسها الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الخميس، أن الجزائر تحرص على حفظ حرية المعتقد للجالية غير المسلمة المقيمة بالبلد.

ويندرج هذا ضمن مخطّط الحكومة المتبني برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي قام بدسترة هذا الحق في التعديل الأخير.

الوزير وخلال الندوة المنعقدة بالعاصمة، كشف أن دسترة حرية المعتقد بالجزائر تعدّ سابقة في تاريخ الجزائر والعالم العربي.

مذكرا في ذات السياق أن منح الحرية للجالية غير المسلمة المتواجدة بأرض الوطن في ممارسة شعائرهم الدينية، نابع من ثقة الجزائر في هويتها الإسلامية العربية.

وكشف ذات المسؤول أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الأخير حول حرية المعتقد في الجزائر، سجل تفهما مقارنة بالتقارير التي سبقته.