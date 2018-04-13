محمد عيسى: الجزائر تستحق أن يسجد لها الجبابرة

أكد وزير الشؤون الدينينة والأوقاف محمد عيسى، أن الجزائر تستحق أن يجسد لها الجبابرة.

وأوضح عيسى، خلال أداء أول صلاة الجمعة بمسجد كتشاوة، “أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر بإقامة أول صلاة بهذا المسجد”.

وتابع الوزير، بخصوص فتح مسجد كتشاوة” أن الجزائر تفتح هذا الجامع برواده من أجل استمرار الإسلام بالجزائر”.

“واستمرار الروح التي تجمع الجزائريين”.

وقال عيسى”ٍٍ أن الجزائر بمساجدها، والقرائن التي يتلى فيها، وعلامائها هي مسكونة بروح القرآن، تستحق ان يجسد لها الجبابرة.”

وأضاف وزير الشؤون الدينية” أن هذا اليوم، سيكون نهاية أيام الحزن والحداد على شهداء تحطم طائرة العسكرية ببوفاريك.

وقال الوزير عيسى:” أن حادثة سقوط الطارئة العسكرية والتي راح ضحيتها 257 شهيد، وحدت قلوب الجزائريين”.

وأضاف” أن هذه الفاجعة علمت معنى الاخوة بين الجزائريين”.

كما أثنى الوزير،على تضامن العائلات الجزائرية، في منحة أبناء الجزائر”.

خصوصا بعد أن استجابو لنداء الوزارة، وطبقوا سنة النبي صلى اله عليه وسلم، ممثلة في طهي “الكسكس”، بنية الصدقة، على أرواح ه شهداء الوطن”.

للإشارة، فقدت الجزائر257 شهيد، إثر سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك، وأعلنت الحكومة عن حداد لثلاثة أيام، ترحما على أرواح حماة الوطن.