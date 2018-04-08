محمد عيسى: الجزائر مستهدفة بحملة أفكار هدامة وطائفية ومتطرفة

الوطني
  • -
  • 0
محمد عيسى: الجزائر مستهدفة بحملة أفكار هدامة وطائفية ومتطرفة
بقلم مصطفى.ق

دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى اليوم الأحد بجيجل إلى مكافحة التطرف وظاهرة الطائفية وترقية تعاليم الإسلام  الحقيقية.

وأوضح الوزير خلال زيارته لمسجد عبد الحميد بن باديس ببلدية القنار خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية جيجل.

أن الجزائر مستهدفة من خلال حملة أفكار هدامة، طائفية ومتطرفة.

داعيا الأئمة ووسائل الإعلام ورجال الأدب إلى رص الصفوف بغرض التصدي لهذه الحملة.

وجدد الوزير دعوته الأئمة إلى الاستثمار في شبكات التواصل الاجتماعي وإنشاء صفحات بأسماء المساجد.

لجعلها بمثابة حصن لصد خطب الحقد و التفرقة والتقسيم و الطائفية التيتستهدف المجتمع الجزائري.

وشجع الأئمة على نشر خطب وآراء موحدة مستوحاة من المرجعية الدينية الوطنية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital