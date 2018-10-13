محمد عيسى: “الشركات التي أخلت بعقدها أدخلناها في القائمة السوداء والتعويض أهم شروطنا”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن التعاقد مع شركات الخدمات في الموسم الجديد للحج، سيكون من بين أهم شروطه التعويض على الضرر المعنوي زيادة على الضرر المادي.

وأكد الوزير محمد عيسى، اليوم السبت من دار الإمام بالعاصمة، الشركات التي أخلت بعقدها تم إدخالها ضمن القائمة السوداء وسيتم تعميم اسمها على الوكالات السياحية لكي لا يتعاملوا معها.

وعاد ذات المتحدث إلى قضية شركة فلاي ناس السعودية للطيران، وأكد أنها قدمت تعويضات مادية إلى البعثة الحج.

وقال في هذا الشان: “مفاوضاتنا في موسم الحج القادم ستكون بأكثر شروط مع شركات الطيران، بعدما تم التكفل بجميع النفقات للحجاج من طرف شركة طيران ناس”.