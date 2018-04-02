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محمد عيسى: الشيعة والسلفية لن تنجحا في الجزائر

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محمد عيسى: الشيعة والسلفية لن تنجحا في الجزائر
بقلم أمينة داودي

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن المنظومة الشيعية والسلفية لن تنجحا في الجزائر.

مفيدا بأن المنظومة الشيعية لم تنجح وإنما لو نجحت لما تفتحت الجزائر على العالم الخارجي.

مفيدا بأن المنظومتان لم تنجحا وإنما هي مهيكلة لأن السلفية تريد أن تفرض الفكر الطائفي في الجزائر.

مؤكدا بأن الجزائر تمنع دخول أفكار دخيلة إلى ترابها، لأن الجزائر لها تجربتها اليوم التي تصدرها ولا تقل غيرة على مرجعيتها.

وأضاف،أنه لا يوجد فكر تكفيري في الجزائر ولا يوجد فرض للفكر الآخر وانما الحجة والمغالبة هي التي تفرض منطقها.


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