محمد عيسى: الوزارة لم تنفق الملايير في ترميم كنيسة “سانتا كروز”

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الأخبار المتداولة حول تشييد القطاع لكنيسة “سانتا كروز” في وهران.

وقال الوزير محمد عيسى، إن كنيسة “سانتا كروز”، موجودة منذ سنة 1850.

وفي السياق ذاته،أكد محمد عيسى،أن الوزارة لم تنفق مبلغ يحسب بالملايير،على ترميم كنيسة،”سانتا كروز”،مشيرا إلى أنها لا تملك هذه الميزانية.

وأوضح الوزير،أن قطاعه يملك ميزانية ضعيفة،يستعملها في استكمال مشاريع المساجد وسكنات الأئمة، مردفا أنها لن تغامر ببناء الكنائس وترميمها بميزانية المساجد.