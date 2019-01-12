محمد عيسى: بعض الانتهازيين اتخذوا من “يناير” و”الأمازيغية” فرصة لإضعاف الوطن وتقسيمه

قال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، اليوم السبت، إن بعض من سماهم بالانتهازيين، أرادو جعل “يناير”، واللغة الأمازيغية، فرصة لإضعاف الوطن وتقسيم صفوفه.

واعتبر، خلال حضوره، الاحتفالية الوطنية، بمناسبة صدور اول تفسير لمعاني القرآن الكريم باللغة الامازيغية، بفندق الرياض بالعاصمة، أن الجزائر، قد تصالحت مع نفسها وتاريخها وانتماءها، بترسيم أول يناير عيدا رسميا، اضيف الى ترسيم اللغة الامازيغية وطنيا.

وقال ان هذان الموضوعان، قد استعملا من قبل، من قبل بعض الانتهازيين، لإضعاف الوطن وتقسيم صفوفه.

وأكد في السياق أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أسكت أفواه هؤلاء، وكسر محاولاتهم، بترسيم يناير عيدا وطنيا، والأمازيغية، لغة وطنية.