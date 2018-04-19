محمد عيسى: تكوين جديد للأئمة لمواجهة التيارت الطائفية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة تعمل على تأطير المساجد عن طريق المسابقات الإستثنائية.

وأوضح عيسى أن عملية التأطير لمواجهة التيارات الفكرية والطائفية.

وأكّد عيسى في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول نقص الائمة في المساجد بولاية جيجل.

أنّ عملية التأطير تعرف تأخرا خاصة منذ ظهورالأزمة المالية في سنة 2014.

حيث تقلص عدد الأئمة المستفيدين من التكوين عبرالوطن من 1000 الى 500 إمام سنويا”.

وأضاف الوزير أنه لسد هذا العجز رفعت مصالح وزارته انشغالها الى الحكومة بغية العمل على تأطير المساجد عن طريق المسابقات الإستثنائية.

وهذا بالنظر إلى الخطر الدائم المتمثل في التيارات الفكرية الدينية والطائفية”.