محمد عيسى: حج 2018 كان ناجحا.. ومن يريد “الرفاهية” يتوجه للوكالات

أكد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أن حج 2018 كان ناجحا بامتياز، حيث تمت اجراءات التسجيل بطرق عصرية وسريعة، عكس السنوات السابقة، مشيرا أنه من أراد الرفاهية في الحج فعليه التوجه للوكالات.

وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان ، حول ما حدث في حج 2018، والشائعات التي تداولتها بعض الاوساط والتي مفادها أن الحجاج كانوا يبيتون في العراء،

قال الوزير ” بأي حج تقارن حج 2018، أيهم أحسن، الوقوف في طابور للتسجيل، أم التسجيل بهاتف ذكي من المنزل”.

وأضاف ” أيهما اسوء، الوقوف في طابور أمام حاجز الشرطة، أم إجراء تحقيق مسبق، أيهما أسوء، الإقامة علي بعد 3كيلومترات، أم على بعد 900 متر، أيهما أسوء ركوب حافلات تعود لسنة 1975،أم حافلة تعود لسنة قبل الحج”.

وقال ” أيهما أحسن الخيام القماشية الممزقة، ام الخيم الأوروبية التي صمدت أمام الرياح سنة 2018، أيهما أسوء، توجه الشيوخ لأكشاك مشبوهة بحثا عن الفتوى، أم التوجه الي المرافقين الجزائريين”.

وأكد أن الحج لا يسير من سيء الى أسوء، بل من حسن إلى جيد، مشيرا أن الإصلاح الذي قامت الوزارة سمح بتحقيق ما جاء في برنامج الرئيس، في إعطاء 3صيغ للحج.

ودعا كل من يريد الرفاهية الحج التوجه للوكالات، و دفع أموال مقابل الدلال الذي يريده.

وعقب في الأخير، ” من المؤسف أن النائب لا يعرف أنه توجد متابعات قضائية في حق المقصرين”.