محمد عيسى: دخلاء في أسرة المساجد تستغل صفحات باسم الأئمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، عن وجود “دخلاء” في أسرة المساجد ،تستغل صفحات باسم الأئمة، للتشويش على الحوار الجاد.

وأعلن محمد عيسى في منشور له على الفايسبوك، اليوم الخميس، عن امتناعه من التفاعل في موضوع الأئمة، وسيترك القناة الرسمية للتفاعل.

وأضاف، الوزير، ان الأئمة يمكنهم تبليغ انشغالاتهم على الخاص، وسيكلف من يطرد أصحاب التعليقات البذيئة.