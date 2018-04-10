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محمد عيسى: دوائر استخباراتية تنفق ملايين الدولارات لكسر وحدتنا

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محمد عيسى: دوائر استخباراتية تنفق ملايين الدولارات لكسر وحدتنا
بقلم محبوب اسماعيل/عايدة.ع

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، اليوم،أن هناك دوائر استخباراتية تنفق ملايين الدولارات،لكسر عرى الوحدة والتشكيك في سندنا ونشر الضغينة.

كما أوضح محمد عيسى خلال الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته الـ14، أن هدم الوحدة يعد استعمار حديث.
كما شدد الوزير على أن المرجعية الموحَدة هي صمام أماننا وقلعتنا.

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