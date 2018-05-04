محمد عيسى : سكنات “سوسيال” ومستشفيات على “أراضي الوقف”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن موافقة الحكومة على مقترح استغلال الممتلكات الوقفية لبناء مستشفيات مدارس، وسكنات إجتماعية.

عيسى قال أن دائرته الوزارية تعمل على إحصاء الممتلكات والأوقاف الدينية الفلاحية والعقارية بعد موافقة الحكومة على دفتر شروط استغلالها.

لبناء مختلف المرافق العمومية، على غرار المدارس والمساجد والمؤسسات الاستشفائية والسكنات خدمة للمواطن والصالح العام.

وتهدف هذه الخطوة –يضيف الوزير– إلى تخفيض عبء النفقات على الدولة ودعم خزينة الدولة بالهبات والنفقات التي يقدمها المحسنون ورجال الأعمال.

للإشارة تصريح وزير الشؤون الدينية جاء على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية تبسة أمس الخميس.