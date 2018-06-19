محمد عيسى : على أئمة المساجد الانصياع لمبادئ المرجعية الدينية الجزائرية

شدّد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، على ضرورة إتباع المرجعية الدينية الجزائرية، داعيا مخالفي المرجعية الدينية الوطنية، احترام نفس المبادئ، والانصياع لقوانين الجمهورية.

محمد عيسى وفي منشور له على صفحته الرسمية بـ “الفايسبوك”، قال إنه يتوجب على كافة مستخدمي الدولة في مساجدنا ومؤسساتنا الدينية الالتزام بمبادئ الجمهورية الجزائرية.

وأضاف الوزير في منشوره قائلا :”أنا لا أؤمن أنَّ في صفوف أئمة مساجدنا إمامًا سلفيا وإمامًا خلفيا.

و”لا إمامًا حركيًّا وإمامًا صوفيًا، ولا أؤمن أن هناك إمامًا مالكيا وإمامًا إباضيًا”.

مشيرا :”بل أؤمن أن الذي يتقدمنا في محراب المسجد هو إمامٌ جزائريٌ فقط لا غير”.

وفي هذا السياق دعا الوزير مخالفي المرجعية الدينية الوطنية جميعًا، إلى احترام نفس المبادئ، والانصياع لقوانين الجمهورية،

بل نلزم كافة مستخدمي الدولة في مساجدنا ومؤسساتنا بذلك.