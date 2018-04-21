محمد عيسى: على الجزائريين التصدي للحرب التكنولوجية الموجهة للأطفال

حذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من إستعمال الأطفال للبرامج التكنولوجية والتصدي للحرب الإلكترونية ضد الجزائريين.

جاء هذا خلال إفتتاح الملتقى الوطني الثالث حول الأسرة السعيدة، مؤكدا أن الجزائر هي ثالث دولة تستعمل التويتر والفايسبوك.

محذرا من إستعمال الأطفال للبرامج الإلكترونية الموجهة ضد الاطفال مغلقة على أنها لعبة وهي سلاح موجه من استخبارات عالمية.

كما دعا إلى ضرورة إعتماد الأطفال الجزائريين على لوحات الآباء و الأجداد مكتوبة بالصلصال وتجنب اللّوحات الإلكترونية

وتجنب محاولة الدول القضاء على قدرة الجزائريين النضالية من خلال استدراج جيل المستقبل وابطال مفاهيم الوطنية والقومية.