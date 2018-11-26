محمد عيسى: “فتح باب الحوار مع الأئمة ولكن بدون زيادة في الأجور”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن فتح الحوار مع الأئمة يكون من أجل ايجاد حل لمطالبهم التي اعتبرها شرعية، ولكن دون النقاش حول رفع الأجور.

وقال محمد عيسى، على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، اليوم الإثنين، على تمسك وزارته بفتح أبواب الحوار أمام كل النقابات والتنسيقية للأئمة.

وهذا للنظر في إيجاد حل لمطالبهم التي وصفها الوزير أنها شرعية لكن مع أخذ بعين الإعتبار عدم إمكانية اتخاذ القرارات المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية للوظيفة العمومية لما لها أثر مادي في الجزائر.

كما أكد أن الوزارة، لا يمكنها فتح النقاش فيما يخص هذا القانون للمستخدمين ولا لرفع الأجور لتكون هذه النقاط بداية واضحة للدخول معهم في حوار بدون تقديم وعود كاذبة.