محمد عيسى: قانون جديد يحمي الأئمة كحماية القاضي في محكمته

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه نظرا للإعتداءات المتكررة على الأئمة سيتم تعديل قانون العقوبات.

مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2016 وفاة إمام خطيب بعين الدفلى، ووفاة مؤذن في تيزي وزو سنة 2017.

وخلال سنة 2018 وفاة مؤذن في الأغواط، بالإضافة إلى تسجيل 93 حالة إعتداء سنة 2017، و 45 حالة في 2016 .

وأضاف الوزير أن الوزارة أبلغت الوزير الأول أحمد أويحيى بضرورة حماية الأئمة من الإعتداءات، أين قام بإرسال برقية إلى الولاة.

من أجل حماية المساجد واقتراح تعديل لقانون العقوبات يتضمن حماية الإمام بنفس القوة التي يحمى بها القاضي في محكمته.

وضابط الأمن في محافظته وتعديلات أخرى.