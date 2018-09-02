محمد عيسى: قضية الوكالات السياحية غير المرخصة عند وزارة السياحة

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، أن الحجاج كل سنة يقعون ضحية وكالات وهمية، رغم أننا علمهم سنويا بأسماء الوكالات المعتمدة.

وكشف محمد عيسى، أن هناك وكالة سياحية نظّمت موسم حج دون رخصة، قائلا “إن أمرها على وزير السياحة”.

وأضاف الوزير خلال منتدى المجاهد،اليوم الأحد،أن الحجاج يتلقون صعوبات بسبب هذه الوكالات،مشيرا إلى أن وزارة السياحة بامكانها أن تعلق الإعتماد.

وقال محمد عيسى، إن هذه السنة تم اعتماد 42 وكالة سياحية من بينها وكالتين عمومتين.

و من جهة أخرى، أفاد الوزير أن السفارة والقنصلية السعودية،لم تعط تأشيرة مجاملة للوكالات السياحية وتقدمها للشخصيات الدينية.