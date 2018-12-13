محمد عيسى: كلام الشارع سنتعامل معه بالقانون.. !

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قطاعه سيواصل مرافقة أسرة المساجد، لتتمكن من أداء رسالتها الدينية والإجتماعية.

وقال الوزير، في منشور له عبر الفايسبوك، إنه لا يعد أحد بما لا يملك، لأن -حسبه-، إغراء الموظفين جريمة أخلاقية.

وأوضح، محمد عيسى، أن القطاع سيتعامل مع كلام الشارع والتصعيد بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها.

ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن يكون في خلاف مع الأئمة.