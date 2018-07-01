محمد عيسى: لا تجديد للجمعيات الدينية في المساجد

قرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية، إلى إشعار آخر.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع محمد عيسى، أن تجديد الجمعيات الدينية المسجدية بات يشكل خطرا على السادة أيمة المساجد.

وأضاف الوزير في منشور على صفحته الرسمية فايسبوك،أن تجديد الجمعيات أصبح يتمُّ في الفوضى وانتهاكِ حرمة المسجد وإذهابِ هيبة إمامه.