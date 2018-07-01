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محمد عيسى: لا تجديد للجمعيات الدينية في المساجد

أخبار الجزائر
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محمد عيسى: لا تجديد للجمعيات الدينية في المساجد
بقلم أسماء.ع

قرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تجميد  تجديد الجمعيات الدينية المسجدية، إلى إشعار آخر.

وأوضح المسؤول الأول  عن القطاع محمد عيسى، أن تجديد الجمعيات الدينية المسجدية بات يشكل خطرا على السادة أيمة المساجد.

وأضاف الوزير في منشور على صفحته الرسمية فايسبوك،أن تجديد الجمعيات أصبح يتمُّ في الفوضى وانتهاكِ حرمة المسجد وإذهابِ هيبة إمامه.

هيبة المسجد خطٌ أحمر !!! لأن تجديد الجمعيات الدينية المسجدية باتَ يشكِّلُ خطراً على السادة أيمة المساجد،ولأن تجديد…

Publiée par ‎محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف‎ sur Dimanche 1 juillet 2018


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