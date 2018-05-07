محمد عيسى : لجنة الاهلة مستقلة في أداء مهامها

صرح اليوم الاثنين وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى اليوم الاثنين بالعاصمة أن لجنة الاهلة “مستلقة في أداء مهامها”.

وأضاف الوزيرخلال ندوة علمية حول المواقيت الشرعية ان لجنة الاهلة مستقلة في اداء عملها وتعمل وفقا للأحكام الشرعية والقواعد العلمية.

سواء في ضبط المواقيت الشرعية الخاصة بالحياة الدينية وغيرها ولا تتلقى اية أوامرمن اية جهة كانت وهي ملتزمة بالمعطى الديني والعلمي.

كما أكد الوزير بأن المواقيت الشرعية تسير بالجزائر وفقا للأحكام الشرعية للدين الاسلامي ومختلف التخصصات العلمية.

رافضا بعض الاصوات التي تريد التشكيك في مصداقية لجنة الاهلة.

مشيرا أن لجنة الاهلة تضم بالإضافة الى علماء في الفقه الاسلامي خبراء من مركزالبحوث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.