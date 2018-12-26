محمد عيسى للأئمة: انتظروا ما ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة.. ان شاء الله فيها خير

طالب وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، من الأئمة، انتظار من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، للنظر في مطالبهم.

وفي اللقاء الهامشي الذي جمعه، اليوم الأربعاء، مع الأئمة، بدار الإمام، بالمحمدية، قال إنه طالب يوم أول أمس الحكومة بأن تمنحه ما يقدمه للأئمة.

وعبر عن إحراجه ببعض العناوين كـ “العمائم البيضاء ستنزل للشارع” على شاكلة السترات الصفراء.

وأشار أنه لا يمكن أن يكون الأئمة سبب التشويش على الأمن العام على بعد أسابيع من نهاية العهدة الرئاسية.

وأضاف في ذات السياق ” سننتظر من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، رواتبنا كلها بالدين، اصبروا أن شاء الله فيها الخير”.

وأكد أن القانون الأساسي لن يراجع، وحتى النقابات تعلم أن القانون لن يراجع، لأن مراجعة القانون الأساسي للأئمة -يضيف- يترتب عنه مراجعة قوانين كل الأسلاك في الوظيف العمومي.