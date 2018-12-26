محمد عيسى للأئمة: تحدثوا عن “الحرقـة” في خطبكم

دعا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، الأئمة، للحديث في خطبهم، عن ما يشغل الرأي العام، كظاهرة ” الحرڤـة“.

وأورد، اليوم الأربعاء، بدار الإمام، بالمحمدية، أن الهجرة غير الشرعية، باتت ظاهرة عالمية، مشيرا أن دول الغرب استفادت منها كثيرا، عكس ما تروج له.

وأضاف “الهجرة غير الشرعية تساعد الدول المستقبلة، يغربلون من لا يحتجون له يرمونه في مراكز الحجز، وينتقون من يحتاجون إليه من أطباء وخبراء، و يسوون وضعيته”.

وقال إنّ قوارب الموت أصبحت تفتكُّ من الأسر الجزائرية أبناءَها،÷ لينتهي بهم قدرُهم قوتاً للأسماك، أو في حياة الذلة والمسكنة، في مراكز الحجز في أرض الغُربة.

للإشارة، طالب أمس، محمد عيسى، في منشور له على فيسبوك، أئمة المساجد، من أجل هبّة مسجدية وطنية للتحسيس بخطورة الظاهرة.

ومن أجل تقديم النصيحة للشباب في الدروس الجمعية، والخطب المنبرية والندوات المسجدية، حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم.

فضلا عن دعوته إلى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة 28 ديسمبر 2018 لتناول هذا الموضوع، فإنه يرحب بكل مبادرة من شأنها أن تحيي ضمير المجتمع.