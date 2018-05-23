محمد عيسى.. ليس للدولة مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أوأقل مما كتبه الله

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على المشككين في سلامة رزنامة مواقيت الصلاة.

حيث قال الوزير في منشور له عبر صفحته في الفيسبوك انه ليس للدولة مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أوأقل مما كتبه الله

مضيفا انه ليس القائمون على شؤون التدين أعداء للشريعة الإسلامية حتى يزورا مواقيت الصلاة والصيام .

وفي هذا الاطار أفاد محمد عيسى،أن الذي يضع رزنامة الصلاة هو مركز البحث في الهندسة الفلكية وعلم الفلك والفيزياء الأرضية .

وهو مشكل من دكاترة يعرفون نصص القرآن والسنية الصحيحة التي تظبط المواقيت الشرعية ويحسننون فهمها علميا وتفسيرها فلكيا.