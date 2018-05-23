عاجل


محمد عيسى.. ليس للدولة مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أوأقل مما كتبه الله

الوطني
  • -
  • 0
محمد عيسى.. ليس للدولة مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أوأقل مما كتبه الله
بقلم م. فيصل

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على المشككين في سلامة رزنامة مواقيت الصلاة.

حيث قال الوزير في منشور له عبر صفحته في الفيسبوك انه ليس للدولة مصلحة في أن يصوم الجزائريون أكثر أوأقل مما كتبه الله

مضيفا انه ليس القائمون على شؤون التدين أعداء للشريعة الإسلامية حتى يزورا مواقيت الصلاة والصيام .

وفي هذا الاطار أفاد محمد عيسى،أن الذي يضع رزنامة الصلاة هو مركز البحث في الهندسة الفلكية وعلم الفلك والفيزياء الأرضية .

وهو مشكل من دكاترة يعرفون نصص القرآن والسنية الصحيحة التي تظبط المواقيت الشرعية ويحسننون فهمها علميا وتفسيرها فلكيا.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital