محمد عيسى: مسابقة وطنية لإختيار مؤذن الجامع الأعظم قريبا

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه ستنظم مسابقة وطنية لاختيار أحسن مؤذن لرفع الآذان بجامع الجزائر.

بصوت قوي وجميل يعكس الموروث الثقافي والحضاري والديني الجزائري والنابع من مرجعية السنة النبوية الشريفة.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال اشرافه على اليوم الدراسي تحت عنوان “جمالية الاذان، جمالية الاسلام”، أن المسابقة ستنظم قريبا.

مفيدا بأنها مفتوحة لجميع المؤذنين على مستوى الوطن من الذين يتمتعون بأصوات جميلة وقوية.

كما سيتم إشراك كل المختصين في المقامات والاصوات للمساهمة في اختيار أحسن صوت يرفع به آذان جامع الجزائر.

بعد تدشينه في أواخر السنة الجارية.