محمد عيسى: من يخالف أسس المصالحة الوطنية يقصى من المجتمع 

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، “أن من يخالف أسس المصالحة الوطنية يقصى من المجتمع”.

عيسى وخلال إفتتاحه للندوة العلمية حول موضوع “الوقت بالمحكم في القرأن الكريم”، أنّ الندوة توزعت على عدة ورشات.

بما فيها ورشة تحمل موضوع ” الصلح هو أساس الدين بالمصالحة الوطنية”.

وأضاف الوزير:” أن المصالحة الوطنية تكلل نجاحها بعد تجسيدها في الدستور الجديد”.

وقال محمد عيسى” أن المصالحة الوطنية، ليست تلك العملية السياسية، والقانونية التي جمعت الشعب، وعملت على نسيان الجروح، أصبحت الآن ثقافة”.

مشيرا إلى أن ” ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي أسسه ودعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصوت عليه الشعب، ستكون ثقافة مستمرة .

كما تعتبر أسسا، من أسس الدولة الجزائرية، تهدف إلى جمع الكلمة -يقول عيسى-.

وأكد الوزير في السياق ذاته” أنه من يرفض أسس المصالحة الوطنية، يقصى من المجتمع”.