نفى وزير الشرؤن الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خبر شراء الجزائر لسجّاد إيراني بملايين الدولارات لجامع الجزائر .

محمد عيسى أكد في منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك منذ لحظات، أنّ الجزائر لم تشترِ ولو مترا واحدا من السجّاد لفرش جامع الجزائر لا من دولة إيران ولا من غيرها.

مشيرا إلى أنّ لا دولة إيران و لاغيرها منحت الجزائر السجّاد هِبة من عندها.

و أضاف :”السجاد الذي سيفرش به جامع الجزائر هو مجموعة متكاملة من السجاد الإيراني وهبته لجامع الجزائر شخصية جزائرية.

من خالص مالها بمقتضى قبول هبة رسمي ادَّخَرَت الخزينة العمومية بمقتضاها ملايين الدولارات.

ليوضح أن العملية تتكفل بها شركتان عمومية بصيانة هذه الزرابي التي استلمت الوزارة أولى دفاعاتها المشكلة من 539 قطعة نهاية سنة 2014.

وذلك في إطار تعاقدمع مؤسسة الوقف وهي محفوظة في مخازن مهيَّأة تحت الرقابة التقنية لهاتين الشركتين.

بن عيسى قال إن كل خطوات إنجاز جامع الجزائر وبما في ذلك قبول الهبة الجزائرية لفرش الجامع، تقع بعلم رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من طرفه.

