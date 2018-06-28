محمد عيسى: وكالتان فقط تقيّدتا بدفتر الشروط خلال موسم الحج الحالي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الخميس عن وكالتين فقط استجابتا لدفتر الشروط من ضمن 30 وكالة سياحية خاصة بالحج.

الجدير بالذكر أن الديوان الوطني للحج والعمرة أفرج نهاية العام الماضي 2017، عن دفتر الشروط الخاص بتنظيم موسم الحج المقبل، الذي يفرض على الوكالات السياحية المرشحة للمشاركة في عملية التأطير.

التمتع بالخبرة في تنظيم موسمي الحج والعمرة، فضلا عن تسوية الضرائب لفائدة المصالح المعنية، مع تسديد الاشتراكات لفائدة الضمان الاجتماعي.

وضبط دفتر الشروط هذه المعايير المعتمدة في انتقاء الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم الحج المقبل، من بينها الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة متابعة نشاط الحج والعمرة للوكالات السياحية.

وكذا محاضر التقييم التي تعدها، والنقاط الممنوحة لكل وكالة، في حين يتم الاكتفاء بتقييم مستوى تنظيم العمرة بالنسبة للوكالات التي لم تشارك يوما في تنظيم الحج.

وذلك على أساس 40 نقطة، مع التركيز على عدد الحجاج أو المعتمرين المتكفل بهم في المواسم الماضية.