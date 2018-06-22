عاجل

محمد عيسى يحذر من فتنة الطائفية وخطاب الكراهية

الوطني
  • -
  • 0
محمد عيسى يحذر من فتنة الطائفية وخطاب الكراهية
بقلم مصطفى.ق

حذر وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى من فتنة الطائفية وخطاب الكراهية والإقصاء.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ،قال الوزير أن الذي يهم هو أننا كنّا موحدين حتى تحت نير الإستعمار.

قبل أن ينفثَ علينا الإستعمارُ الحديث سمومَ التصنيف الطائفي والتعصب العرقي وخطاب الكراهية والإقصاء.

ونشر محمد عيسى  صور عن أداء  صلاة العيد على صورة رجل واحد في مصلى ببجاية خلال الفترة الإستعمارية.

إلتقطتها عدسات مصورين أوروبيين إعجابا بالمشهد ولجماليته ولمظاهر الوحدة فيه.

وقال أن تعاليق المصورين الذين لا يعرفون بالضرورة ديننا لا تهم.

وختم الوزير بالقول، دعوها فإنّها منتنة، نحن جزائريون وكفى، نحن مسلمون وفقط.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital