محمد عيسى يحذر من فتنة الطائفية وخطاب الكراهية

حذر وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى من فتنة الطائفية وخطاب الكراهية والإقصاء.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ،قال الوزير أن الذي يهم هو أننا كنّا موحدين حتى تحت نير الإستعمار.

قبل أن ينفثَ علينا الإستعمارُ الحديث سمومَ التصنيف الطائفي والتعصب العرقي وخطاب الكراهية والإقصاء.

ونشر محمد عيسى صور عن أداء صلاة العيد على صورة رجل واحد في مصلى ببجاية خلال الفترة الإستعمارية.

إلتقطتها عدسات مصورين أوروبيين إعجابا بالمشهد ولجماليته ولمظاهر الوحدة فيه.

وقال أن تعاليق المصورين الذين لا يعرفون بالضرورة ديننا لا تهم.

وختم الوزير بالقول، دعوها فإنّها منتنة، نحن جزائريون وكفى، نحن مسلمون وفقط.