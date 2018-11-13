محمد عيسى يستعرض التجربة الجزائري في مجال المصالحة الوطنية مع الوفد المالي

استقبل وزير الشؤون الدينية محمد عيسى اليوم بالعاصمة وفد عن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة المالي.

استعرض خلال اللقاء سبل استفادة هذا البلد من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية.

مع ابراز دور الائمة في محاربة التطرف والتشدد العنيف.

وأكد محمد عيسى أن اللقاء شكل فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية.

لاسيما جهود الائمة الجزائريين في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و اضاف انه تم التركيز على قوة الجزائر المتمثلة في قدرتها على تفكيك الخطاب المتطرف واجتثاث مصادر التشدد.

مشيرا الى انه اقترح على الوفد المالي تقديم المساعدة اللازمة لبلد شقيق تربطه حدود شاسعة مع الجزائر.

وعبر الوزير عن ترحيبه بفكرة إنشاء لجنة تقنية مشتركة تعمل على فتح كل الفضاءات للمساهمة في اجتثاث التطرف والوقاية منه في مالي.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية لدولة مالي عصمان اومارو سيديبي.

أن اللقاء تناول امكانية التعاون مع الجزائر للمساعدة على إيجاد حلول لمشاكل التطرف التي تشهدها بلاده.

من خلال الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة.

ونوه سيديبي بدور الجزائر في التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي.

الذي قال انه من واجبنا طلب مساعدة دولة جارة مثل الجزائر لإيجاد حلول للازمة في مالي.