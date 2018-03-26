محمد عيسى يهنئ “نسيبة حمزة” على فوزها بالمرتبة الأولى

هنأ اليوم الإثنين محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأخت “نسيبة حمزة” على فوزها بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية النسوية للقرآن الكريم.

والتي جرت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية في دورتها الثالثة عشرة.

وقد وصلت مساء اليوم بنتُ باتنة منذ إلى مطار هواري بومدين الدولي قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية رفقة والدها.

حيث حظيت “نسيبة حمزة” وأسرتُها باستقبال رسمي بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر من طرف الدكتور نور الدين محمدي مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، ممثلا للوزير.

وقد تحصلت وتحصلت على مجموع 97/100 بمشاركة 29 دولة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي والجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا.

كما كتب محمد عيسى في صفحته الرسمية عبر الفيبسبوك كلمات شكر وإفتخار ببنت الاوراس وفخر الجزائر قائلا :

يا جبال الأوراس أوِّبي مع “نسيبة” الجزائر !!!

منذ اللحظات وصلت بنتُ ولاية باتنة الجزائرية الماجدة “نسيبة حمزة” إلى مطار هواري بومدين الدولي قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية رفقة والدها الكريم، بعدما مثَّلت الجزائر تمثيلا شرَّفَها وشرَّف من ربَّاها ومن علٌمَها.

وحظيت الأخت الفاضلة وأسرتُها باستقبال رسمي بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر مثّلنا فيه الدكتور نور الدين محمدي مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني.

وكانت الأخت نسيبة قد فازت بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية النسوية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة عشرة التي جرت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية وتحصلت على مجموع 97/100 بمشاركة 29 دولة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي والجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا.

وتعتبر “نسيبة حمزة” من غَرس مشتلة الأسبوع الوطني للقرآن الكريم اليانع ومن ثمر مدرسة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم اليافع اللتين تخرّج منهما كثير من أبناء الجزائر الحاصلين على أولى الرتب في مسابقات العالم.

مبروك للجزائر ومبارك لنسيبة هذا التتويج الدولي.

وأعتذر لغيابي عن استقبالكِ في المطار.

من جهة أخرى تُوِّج المنشد الجزائري ياسين حموش من ولاية المسيلة بالمركز الثاني في فرع الإنشاد الديني في مسابقة بور سعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني بجمهورية مصر العربية في دورتها الأولى.

هنيئا لمنشد “حادي الأرواح” ومزيدا من التألق.