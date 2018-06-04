محمد عيسى: يوم العيد لا يحدّده أشخاص تهوى النّجومية والشهرة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنّ قطاعه يحترم في تحديد يوم العيد حسابات الفلكيين والتي تصدر من مؤسسات رسمية أو أهلية.

وقال محمد عيسى، في توضيح نشره على صفحته على “فايسبوك”، حول تاريخ عيد الفطر، إن لا أحد يملك سلطة تحديد تاريخ العيد سوى اللجنة الوطنية للأهلة.

وأوضح الوزير، أنّ اللجنة تعتمد على شهادات رؤية الهلال، عبر التراب الوطني، وتقارير البعثات الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي.

بالإضافة إلى الاستئناس بتقرير مركز الدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “craag”.

وأيضا التداول بين أعضاء اللجنة تداولا علميا وشرعيا بدون إملاءات خارجية ولا حجر.