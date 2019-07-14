محمد غازي رفقة ابنه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن محمد غازي سيمثل رفقة ابنه.
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شدّد والي ولاية باتنة، على ضرورة استكمال الأشغال المتبقية، لانجاز متوسطة وثانوية بالحي السكني "عدل"،بالقطب الحضري المجاهد المتوفي مصطفى مراردة المدعو بن نوي حملة 3.
وأكّد…
تعرض طفل، اليوم الأحد، لهجوم كلاب متشردة، في حي الزقاقرة بولاية بومرداس.
وحسب المعلومات المتوفرة والمتداولة في مختلف صفحات الفايسبوك، فإن الطفل تم نقله على جناح…
إستحدثت جامعة محمد بوضياف في المسيلة بمناسبة نهاية الموسم الجامعي 2018/2019 عدة جوائز مالية لفائدة الأساتذة الجامعيين الباحثين
و كذا الطلبة الباحثين، وكذا إستحداث جائزة خاصة…
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