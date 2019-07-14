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محمد غازي رفقة ابنه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

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محمد غازي رفقة ابنه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد
بقلم أسماء.ع

يمثل، اليوم الأحد، وزير العمل الأسبق محمد غازي، أمام وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن محمد غازي سيمثل رفقة ابنه.


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