محمد غوتي: “تلقينا في البداية ضمانات بعدم اعتماد قرار منع ازدواجية المناصب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث محمد غوتي، عن استقالته للمرة الثانية من المكتب الفيدرالي، بسبب قانون منع ازدواجية المناصب.
وصرح غوتي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “هذه ثاني مرة أغادر فيها المكتب الفيدرالي بسبب قانون منع ازدواجية المناصب”.
وأوضح: “تلقينا في البداية ضمانات بعدم اعتماد قرار منع ازدواجية المناصب، وهذا ما دفعني للعودة إلى المكتب الفيدرالي بعد استقالتي في عهدة الرئيس شرف الدين عمارة”.
كما أضاف: “نحن متطوعون في المكتب الفيدرالي ولسنا موظفين، نحن لا نتلقى أجور كوننا أعضاء في المكتب الفيدرالي”.
وأردف: “هناك ازدواجية المناصب حتى على مستوى الوزارة، حيث تواجد موظفين يتلقون راتبين إلى ثلاثة رواتب”.
وتابع محمد غوتي: “اعتبر أن هذا القانون غير عادل، وأدعو الوزارة الوصية لمراجعته مجددا، لفائدة كرة القدم الجزائرية”.
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