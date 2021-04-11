محمد غوتي: “شرف لي التواجد ضمن مكتب عمارة”

أبدى محمد غوتي سعادته بالتواجد ضمن القائمة المرشحة للتواجد ضمن المكتب الفيدرالي المقبل للمترشح شرف الدين عمارة.

وصرح غوتي، لتلفزيون “النهار”: “شرف لي التواجد ضمن قائمة المكتب الفيدرالي للمترشح الجديد لرئاسة الفاف، والذي سيتم انتخابها من طرف الجمعية العامة يوم 15 أفريل”.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم للمكتب الفيدرالي السابق: “نتمنى أن تمر هذه الانتخابات في ظروف جد حسنة، ونتمنى النجاح للرئيس الجديد”.

وتابع محمد غوتي: “تزكية الأعضاء هذه القائمة هو شرف لنا جميعا كأعضاء، وبالخبرة التي اكتسبناها سابقا، نتمنى أن نكون عند حسن ضن الرئيس الذي اختارنا”.