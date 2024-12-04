محمد فارسي محل اهتمام نادي سان تيتيان الفرنسي

دخل الدولي الجزائري محمد فارسي، لاعب نادي كولومبس كرو الأمريكي، ضمن اهتمامات نادي سان تيتيان الفرنسي.

وكشفت تقارير فرنسية، عن وضع مسؤولي نادي سان تيتيان، اسم فارسي، ضمن قائمة اهتماماتهم تحسبا للميركاتو الشتوي المقبل.

كما أوضح ذات المصدر بأن اهتمام مسؤولي النادي الفرنسي، بخدمات الدولي الجزائري، نظير المستوى الكبير الذي يقدمه في دوري “أم أل أس”، وسعيا منهم لتدعيم الجهة اليمنى للفريق.

يذكر أن محمد فارسي، (24 عاما)، مرتبط مع ناديه كولومبي كرو الأمريكي، بعقد إلى غاية 2027، وتقدر قيمته السوقية حاليا، وفق منصة “ترانسفر ماركت”، بـ2 مليون أورو.