محمد فارس مطلوب في نابولي

كشفت موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن نادي نابولي يفكر جديا في التعاقد مع اللاعب الجزائري محمد فارس مدافع هيلاس فيرونا.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب “ساري” أبدى إعجابه بإمكانيات فارس ولن يجد صعوبة في التعاقد معه.

كما أن المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الجزائري ستجعله لاعبا مميزا لدى ساري.

فقد شارك فارس هذا الموسم في 5 مناصب، كظهير أيسر، كجناح أيسر وأيمن في خط الوسط (على الجهتين).

كما أنه سجل أول أهدافه هذا الموسم مع فريقه في منافسة الكأس ضد الغريم “كييفو فيرونا”.

ويأتي اهتمام نابولي باللاعب محمد فارس بسبب غياب الجزائري الآخر فوزي غولام بسبب الإصابة فمن المنتظر عودته شهر مارس المقبل.