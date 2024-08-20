محمد فارس يخوض تجربة جديدة في الدوري اليوناني

رسّم الدولي الجزائري محمد فارس، لاعب نادي لازيو روما الإيطالي، انتقاله إلى الدوري اليوناني، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة نادي لازيو، اليوم الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن انتقال محمد فارس، لنادي بانسيرايكوس اليوناني.

كما أوضح مسؤولو النادي الإيطالي، بأن انتقال لاعبهم الدولي الجزائري، للدوري اليوناني، تم على شكل اعارة لموسم واحد.

وبهذا سيخوض الدولي الجزائري محمد فارس، تجربة جديدة في الدوري اليوناني، بألوان ناديه الجديد بانسيرايكوس.